Рязанский театр кукол участвует в обменных гастролях с Театром кукол Республики Карелия. Обменные гастроли проходят в рамках Федеральной программы «Культура малой Родины. Театр — детям».

Первый этап — гастроли Театра кукол Республики Карелия на сцене Рязанского театра кукол прошел с 16 по 19 сентября. Второй этап — ответный визит — пройдет с 1 по 4 октября.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, председатель регионального отделения СТД РФ:

Ценность этой программы в целом и конкретно нашей встречи очень высока. Для театров, профессионального сообщества, зрителей. Встреча с единомышленниками, обмен опытом, неформальный диалог — все это служит стимулом для дальнейшего роста. Отдельно необходимо отметить, что попасть в программу обменных гастролей непросто. Участники должны отвечать многим критериям, в том числе речь идет о высоком профессиональном уровне, интересном репертуаре. Мы рады, что все получилось и диалог продолжится.



Открыл гастроли Театра кукол Республики Карелия на сцене Рязанского театра кукол спектакль «Левша». Показы состоялись 16 сентября. Режиссёр-постановщик — Пётр Васильев. Режиссёр-постановщик — Пётр Васильев, художник-постановщик — Алевтина Торик, композитор — Николай Морозов, балетмейстер — заслуженный артист Карелии Олег Щукарёв.

Планшетом для кукол стала наковальня. Повесть Николая Лескова дала постановщикам возможность размышлять о судьбе «маленького человека» и большого народа, а зрителям — вновь прикоснуться к сказочному миру, который создал классик, миру, населенному праведниками и мастерами своего дела.

17 сентября в Рязани прошли показы спектакля «Стойкий оловянный солдатик». Инсценировка и постановка — Олег Жюгжда. Режиссер хорошо знаком рязанскому зрителю по таким работам, как «И НАКАЗАНIE», «Снился мне сад в подвенечном уборе», «Лафертовская маковница», «Женитьба», «Король-олень», «Айболит». Совсем скоро зрителей ждет встреча с премьерой — «Маленькими трагедиями». И если «апокалиптические видения» адресованы зрителям старше 16 лет, то «Стойкий оловянный солдатик» предназначен для семейного просмотра.

Художник-постановщик – Лариса Микина-Прободяк. Композитор – Павел Кондрусевич. Время действия — «не так давно». Выбитые стёкла, закопчённая буржуйка, слышны звуки взрывов и военного марша. Очевидно, война совсем близко. Но дети продолжают играть. Они придумывают свою сказку, и текст Андерсена предстает в новом свете. Живой, увлекательный, близкий…

18 сентября Театр кукол республики Карелия представил на рязанской сцене спектакль «Железо» («Золотая Маска» 2017 г. в номинации «Лучшая работа художника\КУКЛЫ»).

Главный герой постановки – старый «Запорожец», а сама история рассказывает о том времени, когда наши родители были молоды, любили и мечтали. И если счастлива каждая семья была по-разному, то мечтала об одном — отпуск у моря. На глазах публики оживает мир домашнего тепла и уюта. Швейная машинка, кроватка, крошечный сервиз… Постановку, названную в программке «путешествие из прошлого в ненастоящее», можно было бы назвать еще «греза о рае». Только вместо шалаша из всем известной присказки — Запорожец.

19 сентября на сцене Рязанского театра кукол прошли показы спектакля «Муха-Цокотуха». Режиссер — Пётр Васильев. Художник-постановщик — Алевтина Торик. Историю героического спасения Мухи-Цокотухи маленьким зрителям рассказывают свидетели событий — букашки. Жанр авторы определили как «мини-опера». Но в мире крошечных созданий, кипят нешуточные страсти! Ведь подвиг требует в первую очередь большой души. Даже «маленький Комарик», может стать настоящим героем!

На сцене Театра кукол Республики Карелия Рязанский театр кукол представит спектакли: «Лиса и Медведь» (реж. Валерий Шадский), «Каштанка» (реж. Елена Оленина), «Айболит» и «Лафертовская маковница» (реж. Олег Жюгжда).