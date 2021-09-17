В Рязани начались гастроли Театра Кукол республики Карелия

Не успели на сцене Рязанского театра кукол отгреметь фанфары, завершающие 18 «Рязанские смотрины», а гостеприимная сцена уже приняла артистов из Петрозаводска.

С 16 по 19 сентября перед рязанским зрителем выступят артисты Театра Кукол республики Карелия.

Спектакли рассчитаны как на взрослую, так и на детскую целевую аудиторию.

Для ребят покажут спектакль по известной сказке Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», и постановку, в основу которой лёг легендарный шедевр К. Чуковского «Муха — цокотуха».

Взрослые зрители смогут провести субботний вечер в театре, посмотрев спектакль «Железо».

Действие спектакля начинается в железном раю, где живут разные вещи с историей: сломанные приборы, ржавые железные бочки, болтики, гаечки, пружинки. Появляется новый житель — старый «ЗАЗ-965», самая первая модель «Запорожца», тот самый народный автомобиль, которого звали «Горбатым». У него тоже есть своя история. Но история эта — совсем не о железяках, а о живых отношениях, полных веры, надежды, уважения и лёгкого недопонимания. История каждого из нас, история наших мам и пап, бабушек и дедушек, — история человеческой любви…

Спектакль – лауреат Высшей национальной театральной премии «Золотая маска».

А открылись гастроли спектаклем «Левша».

Известная история народного умельца, рассказанная с помощью планшетных кукол, пронзительна и трогательна.

Образ Николая Чудотворца, купала русских церквей, высокая духовность, патриотизм и одновременно безудержное пьянство – симбиоз, который очень точно характеризует русского человека.

Русский мужик Левша – разменная монета в споре двух императоров сверхдержав, которым нет никакого дела до судьбы человека, поставившего точку в этом споре.

Историю блохи и заложника Левши, увезённого из Тулы донским казаком Платовым, рассказали четыре актёра, которым оказалось под силу совершить путь от Тулы, в Петербург, и Лондон.

Грустный сказ с трагическим финалом…. А спектакль прекрасный. Браво!

Фотограф: Максим Акулин