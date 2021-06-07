Рязанский театр кукол показал свой спектакль в Дагестане

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Рязанский театр кукол побывал в Дагестане, где представил свой спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря». Показ состоялся в рамках Международного фестиваля среди стран БРИКС «Волшебный мир театр кукол».

Мероприятия проходило в Махачкале с 26 мая по 1 июня. На фестиваль спектакли также привезли театры Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и Белоруссии.

Команда театра посетила серию мастер-классов, показы спектаклей, экскурсии, среди которых – поездка в Сулакский каньон и древний город Дербент.

— Дагестан встретил нас очень тепло. Мы очень рады продолжить творческий диалог. По сути, форум, на котором мы побывали, возобновляет фестивальную жизнь в мировом, глобальном масштабе после длительного перерыва. И это очень здорово — быть участниками такого события, — подчеркнул директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

«Пегий пёс, бегущий краем моря» показали 30 мая на сцене Кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова. Показ прошел с большим успехом. Кукольную притчу высоко оценили и зрители, и коллеги, и критики.

Рязанский зритель сможет увидеть спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» в новом сезоне.