Рязанский театр кукол показал свой спектакль в Дагестане

Рязанский театр кукол побывал в Дагестане, где представил свой спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря». Показ состоялся в рамках Международного фестиваля среди стран БРИКС «Волшебный мир театр кукол».
Мероприятия проходило в Махачкале с 26 мая по 1 июня. На фестиваль спектакли также привезли театры Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и Белоруссии.
Команда театра посетила серию мастер-классов, показы спектаклей, экскурсии, среди которых – поездка в Сулакский каньон и древний город Дербент.
«Пегий пёс, бегущий краем моря» показали 30 мая на сцене Кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова. Показ прошел с большим успехом. Кукольную притчу высоко оценили и зрители, и коллеги, и критики.
Рязанский зритель сможет увидеть спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» в новом сезоне.