Рязанский театр кукол побывал с гастролями в Петрозаводске

На сцене Театра кукол Республики Карелия были показаны спектакли: «Лиса и Медведь» (реж. Валерий Шадский), «Каштанка» (реж. Елена Оленина), «Айболит» и «Лафертовская маковница» (реж. Олег Жюгжда).

Гастроли прошли с 1 по 4 октября. За четыре дня состоялось 8 показов. Общее количество зрителей составило 1 069 человек.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, председатель регионального отделения СТД РФ:

Гастроли в Петрозаводске очень важны для нашего театра. Нас очень тепло встретили. И коллеги, и публика. Впечатления от этой поездки у нас самые замечательные. Какая высокая театральная культура! Какая атмосфера в зале! И даже погода была к нам благосклонна. Больше года ушло на осуществление идеи, которая родилась прошлой осенью — осуществить обменные гастроли между Рязанским театром кукол и Театром кукол республики Карелии. Мы рады, что все получилось. Гастроли чрезвычайно благотворны для творческой жизни. Нельзя все время находиться в замкнутом пространстве, на своей территории.

О том, насколько горячий отклик получили спектакли Рязанского театра кукол в Петрозаводске можно судить по отзывам зрителей, которые появились в социальных сетях. Вопреки ожиданиям, северная публика не сдерживала эмоций, благодарила и приглашала вернуться.

Культурная программа была не менее насыщенной, чем рабочая. Команда Рязанского театра кукол посетила Национальный музей Карелии, Национальный и Музыкальный театры, а так же Дом актера, где существует уникальный арт-объект. Одна из стен здания покрыта деревянными спилами, на которых почетные гости уже много десятилетий оставляют свои автографы. Среди фамилий, например, можно найти Смоктуновского, Ланового, Вульфа, Гранина, Розовского. От имени Рязанского театра кукол подпись на стене оставил директор Константин Кириллов.

Перед отъездом коллектив отправился к месту силы — на водопад Кивач.

Обменные гастроли между Рязанским театром кукол и Театром кукол республики Карелия прошли в рамках Федеральной программы «Культура малой Родины. Театр — детям».