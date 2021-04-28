Рязанский театр драмы закроют на реконструкцию

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Реконструкция Рязанского театра Драмы начнётся в мае. Об этом в ходе отчёта 28 апреля сообщил глава регионального Минкульта Виталий Попов.

Первый этап работ по реконструкции здания театра продлится до 8 октября. Затем реконструкция продолжится после Нового года. Работы намерены завершить в ноябре 2022 года.

По словам Попова, труппа театра во время ремонта работать в здании не будет, так как это небезопасно для зрителей. На это время запланированы гастроли и выступления на альтернативных площадках.