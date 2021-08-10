Рязанский священник призвал отказаться от подачи денег цыганам

Рязанский священник Дмитрий Фетисов пожаловался на цыган, которые выпрашивают деньги возле местного храма. Он призвал отказаться от подачи средств этому народу. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.
По его словам, лучше эти же средства отдать в благотворительный фонд.
Дмитрий Фетисов рассказал, что возле Николо-Ямского храма уже около 20 лет сидит одна и та же женщина. Священник отметил, что помнит цыганку еще маленькой девочкой, которую приводила туда бабушка.
Священнослужитель сказал, что частенько цыганам подают старушки, которым и так не хватает пенсии. При этом полиция, по словам Филиппова, бездействует.