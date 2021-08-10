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Вторник, 10 августа, 2021
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Рязанский священник призвал отказаться от подачи денег цыганам

Елена Лобанова
Рязанский священник призвал отказаться от подачи денег цыганам
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Рязанский священник Дмитрий Фетисов пожаловался на цыган, которые выпрашивают деньги возле местного храма. Он призвал отказаться от подачи средств этому народу. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте. 

По его словам, лучше эти же средства отдать в благотворительный фонд. 

— Двадцать лет назад я бегал для них за горячим супчиком из трапезной и делился стипендией. Теперь я дошёл до понимания этой простой истины — не стоит спонсировать тунеядство. Лучше купите кефир с булкой алкоголику. Ведь алкоголизм — это хотя бы болезнь, а руки у алкоголика нередко грубы от работы, — написал священник. 

Дмитрий Фетисов рассказал, что возле Николо-Ямского храма уже около 20 лет сидит одна и та же женщина. Священник отметил, что помнит цыганку еще маленькой девочкой, которую приводила туда бабушка. 

— Теперь она с сестрами, следуя традициям своего народа, приобщает к делу свое чадо. В храм они даже не заходят. «Срубают» за «смену» в праздничные и воскресные дни от 3 000 до 5 000 рублей. Пользуются тем, что люди у нас очень щедрые, — подчеркнул Фетисов. 

Священнослужитель сказал, что частенько цыганам подают старушки, которым и так не хватает пенсии. При этом полиция, по словам Филиппова, бездействует.

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