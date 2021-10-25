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Понедельник, 25 октября, 2021
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Рязанский стрелок стал призёром турнира «Золотая осень 2021» в Московской области

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Ярослав Безрядин справа

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В субботу, 23 октября, в ССК «Лисья Нора» прошли соревнования, организованные Федерацией стендовой стрельбы и министерством физической культуры и спорта Московской области.

На открытом Московском областном турнире по стендовой стрельбе «Золотая осень 2021» выступали лучшие спортсмены столицы и других регионов России.

В программе соревнований — олимпийские дисциплины «трап» и «скит».

В категории взрослые в упражнениях С-100 (для стрелков 2001 г. р. и старше, принимается 100 мишеней) рязанский спортсмен Ярослав Безрядин завоевал бронзовую медаль, пропустив вперед только представителей хозяев, мастеров спорта по стендовой стрельбе Егора Буказова и Дмитрия Власова.

Напомним, летом на Чемпионате и первенстве Московской области по стендовой стрельбе в упражнении «скит» на пьедестал поднимался еще один рязанский стрелок Алексей Жеглов.

Рязанские спортсмены тренируются на стрелковом стенде РООиР под руководством тренера мастера спорта по стрельбе Виктора Ивановича Миронова.

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