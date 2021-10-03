10.5 C
Рязань
Воскресенье, 3 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанский спортсмен завоевал серебро на Galaxy Vladivostok Marathon

Александр Ильин
Рязанский спортсмен завоевал серебро на Galaxy Vladivostok Marathon
Фото: vk.com/ryazanoblast

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Рязанец Александр Именин занял второе место в забеге на 42,2 км. в Международном Владивостокском марафоне. Об этом сообщается на официальной странице Правительства области во ВКонтакте. 

Спортсмен пробежал марафон за 02ч:24м:19с и уступил победителю всего 39 секунд. Александр стал серебряным медалистом в половозрастной группе и в общем зачёте. 

Мастер спорта России Александр Именин тренируется под руководством Евгения Грачева.

Напомним, в международном марафоне во Владивостоке приняли участие более 3000 любителей бега из 13 стран мира.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,689ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]