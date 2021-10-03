Рязанский спортсмен завоевал серебро на Galaxy Vladivostok Marathon

Рязанец Александр Именин занял второе место в забеге на 42,2 км. в Международном Владивостокском марафоне. Об этом сообщается на официальной странице Правительства области во ВКонтакте.

Спортсмен пробежал марафон за 02ч:24м:19с и уступил победителю всего 39 секунд. Александр стал серебряным медалистом в половозрастной группе и в общем зачёте.

Мастер спорта России Александр Именин тренируется под руководством Евгения Грачева.

Напомним, в международном марафоне во Владивостоке приняли участие более 3000 любителей бега из 13 стран мира.