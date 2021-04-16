Рязанский следком сообщил подробности изнасилования, подозреваемого в котором задержали в Санкт-Петербурге

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Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила подробности уголовного дела об изнасиловании, совершённом 17 лет назад. Напомним, подозреваемый в преступлении задержан в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в ночь на 10 апреля 2004 года обвиняемый подвозил домой девушек 13 и 19 лет, с которыми познакомился в компании. На окраине села Песочня Путятинского района он свернул в поле и попытался изнасиловать младшую пассажирку. Девочке удалось вырваться, когда старшая подруга вступилась за нее и отвлекла внимание мужчины на себя.

Затем обвиняемый изнасиловал 19-летнюю девушку, несколько раз ударил её обухом топора по голове и уехал. В июне 2004 года подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Сейчас задержанного везут в Шиловский межрайонный следственный отдел.