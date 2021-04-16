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Пятница, 16 апреля, 2021
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Задержан подозреваемый в нападении на школьниц под Рязанью

7info
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Подозреваемого в жестоком нападении на девочек-подростков под Рязанью нашли в Петербурге, пишет «Фонтанка»

Мужчина – уроженец Москвы, от правоохранителей скрывался 17 лет, в Северной столице нигде не зарегистрирован. Оперативники задержали подозреваемого на Оранжерейной улице, 55 в Пушкине.

Задержанному 44 года. По версии следствия, 17 лет назад, в ночь на 10 апреля в автомобиле ВАЗ-21099 вместе с ним оказали две девочки. Одна из них была младше 14 лет. 

В окрестностях села Песочня Путятинского района водитель попытался изнасиловать девочку. Юной пассажирке удалось сбежать. Второй повезло меньше – мужчина отвёз её в другую деревню, надругался, несколько раз ударил обухом топора по голове и уехал.

Уголовное дело возбудили в 2004 году. Задержанного москвича подозревают в изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью. О нём уже сообщили рязанским полицейским. 

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