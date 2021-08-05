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Четверг, 5 августа, 2021
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Рязанский посёлок Соколовка остался без холодной воды

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Рязанский посёлок Соколовка остался без холодной воды
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Холодную воду 5 августа отключили в посёлке Соколовка, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Причина — авария на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к восстановительным работам.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-я Механизаторов,
  • улица 2-я Механизаторов,
  • улица Ленпоселок,
  • улица Луговая,
  • улица Попова,
  • улица Садовая,
  • улица Тепличная,
  • улица Ушинского,
  • улица Школьная.

Также мэрия сообщила, что без холодной воды до 17.00 остались дома 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20б по улице Зубковой.

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