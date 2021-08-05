Рязанский посёлок Соколовка остался без холодной воды

Холодную воду 5 августа отключили в посёлке Соколовка, сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Причина — авария на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к восстановительным работам.
До 18.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 1-я Механизаторов,
- улица 2-я Механизаторов,
- улица Ленпоселок,
- улица Луговая,
- улица Попова,
- улица Садовая,
- улица Тепличная,
- улица Ушинского,
- улица Школьная.
Также мэрия сообщила, что без холодной воды до 17.00 остались дома 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20б по улице Зубковой.