Рязанский посёлок Соколовка остался без холодной воды

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Холодную воду 5 августа отключили в посёлке Соколовка, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Причина — авария на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к восстановительным работам.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

улица 1-я Механизаторов,

улица 2-я Механизаторов,

улица Ленпоселок,

улица Луговая,

улица Попова,

улица Садовая,

улица Тепличная,

улица Ушинского,

улица Школьная.

Также мэрия сообщила, что без холодной воды до 17.00 остались дома 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20б по улице Зубковой.