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Четверг, 22 июля, 2021
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Рязанский пасечник снял видео, чтобы привлечь внимание к гибели пчёл

7info
Рязанский пасечник снял видео, чтобы привлечь внимание к гибели пчёл
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Пасечник из Рязани Дмитрий Анохин записал видео, чтобы привлечь внимание к проблеме гибели пчёл.

Анохин отметил, что насекомые гибнут из-за гербицидов, территория их обитания сокращается, меняется климат. На рынке качественный продукт вынужден конкурировать с дешёвыми фальсификатами. Пасечник написал, что снял ролик не для того, чтобы просто констатировать — пчёлы в опасности, а чтобы доказать — их можно спасти.

Дмитрий проведёт на пасеке экскурсии, практические занятия для ребят, которые остались без попечения родителей.

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