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Вторник, 24 августа, 2021
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Рязанский одномандатник снялся с выборов в Госдуму

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Рязанский одномандатник снялся с выборов в Госдуму

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В понедельник, 23 августа, на заседании Избирательной комиссии Рязанской области аннулировали регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Алексея Фирстова. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.

Фирстов был зарегистрирован по Рязанскому избирательному округу № 156. Основанием для исключения его из списка стало личное заявление.

В избирательном бюллетене по округу останутся 9 кандидатов:

Аверин Александр Алексеевич (Справедливая Россия — За Правду)

Воронин Павел Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

Детинов Дмитрий Михайлович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Красов Андрей Леонидович (Единая Россия)

Любимов Андрей Вячеславович («ЯБЛОКО»)

Мустафин Максим Хамитович (ЛДПР)

Перимбаев Сергей Анатольевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

Ржанов Александр Николаевич («РОДИНА»)

Струков Олег Николаевич (КПРФ).

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