Рязанский музыкальный театр представил репертуар на ноябрь

Рязанский областной музыкальный театр представил афишу на ноябрь.

2 ноября (вторник) 19:00

Убойная комедия в двух действиях «Что творят мужчины» 16+

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии « Что творят мужчины?»

4 ноября (четверг)

Концертная программа «Я люблю тебя, Россия» 0+

В зале Рязанского музыкального театра состоится концерт «Я люблю тебя, Россия», посвященный Дню народного единства в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Вход на мероприятие осуществляется строго по билетам, которые можно получить бесплатно в кассе театра или онлайн.

6 ноября (суббота) 12:00, 15:00

Мюзикл в одном действии Б. Савельева «Остров сокровищ» по мотивам одноименного романа Р. Стивенсона



Автор либретто С. Калашников

«Остров Сокровищ» – музыкальный спектакль о верной дружбе и злом предательстве, отваге и бесстрашии, о непокорных стихиях и прекрасном, заманчивом чувстве свободы. История Дженни, ставшей обладательницей страшной тайны пиратских сокровищ и отправившейся на их поиски по следам великого и могучего пирата Флинта. Опасное путешествие, верные друзья, схватки с пиратами, качка под ногами и звезды над головой – всё это заставит сердце биться чуть-чуть быстрее. Вас ждут веселые пиратские песни и танцы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

18 ноября четверг 19:00

19 ноября пятница 19:00

21 ноября воскресенье 18:00

23 ноября вторник 19:00

Премьера! Мюзикл в двух действиях В. Кондрусевича «Интрига» 12+

Либретто В. Константинова и Б. Рацера по мотивам пьесы Э. Скриба «Стакан воды»

Хотите совершить увлекательную экскурсию и оказаться при королевском дворе Англии в непростой для нее период войны с Францией за испанский престол? В мюзикле Владимира Кондрусевича «Интрига» по мотивам изящной и остроумной пьесы Эжена Скриба «Стакан воды» будет всё для захватывающей исторической авантюры: запутанный сюжет, политические интриги и любовь, легкий юмор и размышления о долге и совести.

27 ноября суббота 18:00

28 ноября воскресенье 18:00

Музыкальная комедия в двух действиях Гия Канчели «Проделки Ханумы» 12+

Автор либретто Б. Рацер и В. Константинов

Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в Авлабаре? О чем поют кинто на базаре? Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое допустит? Сваха против свахи – опыт против азарта! В битве профессионалов за право устроить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлабара? Кому же удастся раскрутить историю по-своему? На какие ухищрения придется пойти каждой свахе? Вы станете свидетелем веселой и запутанной интриги.