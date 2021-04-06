Рязанский кардиодиспансер начал консультации врачей районных больниц

В Рязанском кардиологическом диспансере создали Центр телемедицины. Ведущие кардиологи региона теперь смогут консультировать своих коллег из отдалённых уголков Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Врачи изучают выписки из медицинской карты пациента, данные ЭКГ, рентгеновских исследований. По результатам определяются показания к госпитализации для лечения в кардиодиспансере.

— Сейчас выстроено системное взаимодействие с каждым межрайонным сосудистым центром. Это помогает в выработке тактики лечения больных. В случае необходимости переводим пациентов к нам, даем рекомендации коллегам из районов.ю — отметил главный врач Александр Данилов. — С реализацией национального проекта «Здравоохранение» медицинская помощь с применением телемедицинских технологий получает все более широкое распространение. Вошло в норму дистанционное общение с коллегами из районов или получение экспертного мнения крупнейших специалистов федеральных центров в сложных случаях.

Отмечается, что консультации проходят дважды в неделю, регулярно проводятся виртуальные обходы. В экстренных случаях консультации могут проходить в круглосуточном порядке.