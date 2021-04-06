Рязанский кардиодиспансер начал консультации врачей районных больниц

В Рязанском кардиологическом диспансере создали Центр телемедицины. Ведущие кардиологи региона теперь смогут консультировать своих коллег из отдалённых уголков Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Врачи изучают выписки из медицинской карты пациента, данные ЭКГ, рентгеновских исследований. По результатам определяются показания к госпитализации для лечения в кардиодиспансере.
Отмечается, что консультации проходят дважды в неделю, регулярно проводятся виртуальные обходы. В экстренных случаях консультации могут проходить в круглосуточном порядке.