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Среда, 21 апреля, 2021
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Рязанский губернатор опубликовал фото с послания Президента

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал фотографии, сделанные в Москве во время послания Президента. 

– Вместе с коллегами находимся в Центральном выставочном зале «Манеж», где наш Президент Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию, – написал Любимов. – Положения этой речи станут основой для нашей работы на годы вперед.

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