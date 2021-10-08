Рязанский губернатор объяснил введение обязательной вакцинации

В пятницу, 8 октября, в Рязани состоялось заседание оперативного штаба, тема заседания – предупреждение распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что продолжается рост числа заболевших. По его словам необходимо корректировать работу по борьбе с COVID-19 в соответствии со складывающейся обстановкой. Также он прокомментировал введение в регионе обязательной вакцинации.

Это позволит максимально обезопасить работников, которые в наибольшей степени подвержены риску заболеть, — сказал Любимов.

Он также отметил, что обязательная вакцинация для ряда категорий сотрудников – мера вынужденная и необходимая.

Губернатор заявил, что необходимо призвать рязанцев к ответственному отношению к здоровью. Он поручил усилить разъяснительную работу, привлечь к этому медицинских работников. На предприятиях и в образовательных учреждениях пройдут лекции.

Также Любимов поручил контролировать соблюдение ковид-ограничений и требований. В регионе продолжатся рейды по соблюдению санитарно-эпидемических норм. Специалистам предстоит проработать маршрутизацию пациентов для быстрой работы «скорой» и проконтролировать число лекарств.