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Воскресенье, 16 мая, 2021
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Рязанский гребец завоевал олимпийскую лицензию для России

7info
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Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов завоевал для страны олимпийскую лицензию, сообщила пресс-служба регионального Минспорта,

Рязанец Луканцов стал первым в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров на соревнованиях европейской отборочной регаты к Олимпийским играм-2020 в Токио в венгерском Сегеде.

Тренируют рязанца Владимир и Наталья Тебенихина.

Всего у российских гребцов шесть лицензий на выступление в Токио. Поедет ли в Японию Евгений Луканцов, решится на чемпионате России в Москве 16-22 мая.

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