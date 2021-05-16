Рязанский гребец завоевал олимпийскую лицензию для России

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Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов завоевал для страны олимпийскую лицензию, сообщила пресс-служба регионального Минспорта,

Рязанец Луканцов стал первым в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров на соревнованиях европейской отборочной регаты к Олимпийским играм-2020 в Токио в венгерском Сегеде.

Тренируют рязанца Владимир и Наталья Тебенихина.

Всего у российских гребцов шесть лицензий на выступление в Токио. Поедет ли в Японию Евгений Луканцов, решится на чемпионате России в Москве 16-22 мая.