Рязанский детский омбудсмен Евдокимова поддержала ужесточение наказания для педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова поддержала предложение ужесточить наказание для педофилов. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

С инициативой выступила Уполномоченный при президента России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Законодателей просят назначить пожизненное лишение свободы за повторное преступление против несовершеннолетних до 18 лет. Также пожизненно изолировать педофилов предложено за групповые преступления, преступления, связанные с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

— Из следственной практики знаю, что среди педофилов высокий процент рецидива. Нездоровое влечение к детям никуда не девается даже после отбытия реального срока лишения свободы, — написала Евдокимова.

Напомним, перед тем как стать детским омбудсменом, Анжелика Евдокимова работала в Следственном комитете.