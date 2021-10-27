Рязанские зоозащитники опасаются за судьбу чёрных собак и кошек перед Хэллоуином

Зоозащитники Рязани призывают не пристраивать чёрных собак и кошек до 31 октября. Соответствующий пост появился в группе «Службы по контролю за безнадзорными животными».

— Временно остановите пристрой чёрных котят и щенят, кошек и собак, если не хотите, чтобы они умерли самой страшной смертью, — написано на опубликованной картинке.

В комментариях пользователи пишут, что животных приносят в жертву на Хэллоуин.