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Среда, 27 октября, 2021
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Рязанские зоозащитники опасаются за судьбу чёрных собак и кошек перед Хэллоуином

7info
Изображение René Schindler с сайта Pixabay

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Зоозащитники Рязани призывают не пристраивать чёрных собак и кошек до 31 октября. Соответствующий пост появился в группе «Службы по контролю за безнадзорными животными».

— Временно остановите пристрой чёрных котят и щенят, кошек и собак, если не хотите, чтобы они умерли самой страшной смертью, — написано на опубликованной картинке.

В комментариях пользователи пишут, что животных приносят в жертву на Хэллоуин.

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Комментарии для сайта Cackle

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