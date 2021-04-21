Рязанские врачи помогли мужчине со спицей в позвоночнике

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Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал на своей странице ВКонтакте о неординарном клиническом случае, с которым разобрались его коллеги.

В ОКБ поступил мужчина со спицей в позвоночнике. При этом инородный предмет прошёл через грудной отдел позвоночника, проткнув спинной мозг. Из-за этого у пациента онемели ноги.

Спицу поставили в другой больнице, чтобы скрепить сломанную ключицу. По невыясненным причинам она сломалась и оказалась в позвоночнике.

Ситуацию осложняло то, что рана могла начать гноится. В то же время существовал риск, что рязанец останется парализованным.

Операция проводила бригада специалистов разных областей – нейрохирурги, сосудистый и торакальный хирурги, анестезиологи. После хирургического вмешательства, длившегося семь часов, пациента выхаживали в реанимации.

– Я уверен, что хирургическое лечение завершилась успешно, благодаря тому, что все наши специалисты сработали профессионально и слаженно, – написал Карпунин.

Через сутки после операции мужчина встал на обе ноги и начал ходить.