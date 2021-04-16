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Пятница, 16 апреля, 2021
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Рязанские спасатели выпустили метеопредупреждение о грозах и сильном ветре

Елена Лобанова
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В пятницу, 16 апреля, спасатели выпустили метеопредупреждение для рязанцев. В региональном МЧС сообщают о грозах и сильном ветре. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода наступит в ближайший час. Местами в Рязанской области ожидаются грозы, град и порывы ветра до 12-17 м/с. 

Непогода сохранится до 21:00 пятницы, 16 апреля. 

Спасатели просят рязанцев быть предельно внимательными и осторожными. Не нужно стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. По возможности стоит и вовсе ограничить время нахождения на улице. 

На случай отключения света сотрудники МЧС рекомендуют пользоваться не свечами, а электрическими фонарями.

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