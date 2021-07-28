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Среда, 28 июля, 2021
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Рязанские рысаки взяли два приза из четырёх возможных на конкурсе «Орловское Дерби»

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Рязанские рысаки взяли два приза из четырёх возможных на конкурсе «Орловское Дерби»
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25 июля на Центральном Московском ипподроме состоялся праздник  «Орловское Дерби».

Основная цель турнира — популяризация лошадей орловской рысистой породы.

В Рязанской области разведением рысаков занимаются племенные заводы ООО «Пермский племенной конный завод № 9» и ООО «Лаг-Сервис Агро» Сапожковского и Захаровского районов. Представители этих предприятий и приняли участие в мероприятии.

Рязанские рысаки показали отличные результаты. Два главных приза праздника из четырех завоевали жеребцы Конвоир и Копейск под руководством тренера, и по совместительству мастера-наездника Вадима Кулыгина,  Команда представляла Сапожсковский район.

Участников приехал поддержать заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

— Я рад разделить этот триумф рязанских коневодов! Поздравляю команды, тренеров и Евгения Александровича Гусева, стараниями которого Пермский конный завод возрожден на Рязанской земле! По итогам выступления рязанских конных заводов, мы видим результат кропотливой племенной работы, совершенству которой нет предела, — заявил чиновник.

Кроме того, в 13-м заезде среди лошадей, рожденных в 2019 году, на дистанции 1600 метров победила кобыла Гастроль, выступавшая с мастером-наездником Вячеславом Сучковым, представлявшие  конный завод «Лаг-Сервис Агро» Захаровского района.

Фото: ryazagro.ru

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