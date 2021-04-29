Рязанские рестораторы попросили смягчить коронавирусные ограничения

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Рестораторы Рязани на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Михаилом Прониным предложили разрешить работу летних веранд кафе и ресторанов до 3 часов ночи.

Напомним, сейчас в Рязанской области заведения общепита могут работать только до часу ночи, за исключением торговли на вынос. Это невыгодно, особенно с учётом больших майских праздничных выходных.

Владельцы заведений общепита просят продлить время работы до 3 часов. Также предлагается ввести QR-коды, по аналогии с теми, что действуют в столице.