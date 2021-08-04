Рязанские предприниматели могут принять участие в бесплатной акселерационной программе

Приглашаем предпринимателей Рязанской области принять участие в бесплатной акселерационной программе для экологических проектов — Инновационный бизнес навигатор с возможностью дальнейшей грантовой поддержки.
Акселерационная программа для экологических проектов проводится Центром регионального развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей.
Цель программы — стимулирование экологического предпринимательства, а также развитие проектов и программ, направленных на решение экологических проблем в регионах Российской Федерации.
К участию в акселерационной программе приглашаются компании, стартапы и НКО, работающие по следующим направлениям:
- Экологическое образование и просвещение, направленные на развитие экологического мышления, защиту окружающей среды, пропагандирования идей бережливого потребления и природопользования.
- Ответственное производство и потребление, включающее переработку ТКО, вторичную переработку и производство и совместное потребление (Sharing economy).
- Охрана и защита окружающей среды, включающие рекультивацию и ликвидацию свалок, обезвреживание опасных отходов и снижение выбросов загрязняющих веществ и СО2.
- Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.
- Сохранение и восстановление водных объектов (включая озеро Байкал, озеро Терлецкое и р. Волга)
- Новые технологии, помогающие в решении экологических проблем.
Программа поможет вашему бизнесу, если вы испытываете трудности с разработкой и продвижением экологических технологий, товаров, услуг; осознаете потребность в новых идеях, технологиях, продуктах экологической направленности; нуждаетесь в повышении уровня экологических компетенций.
Акселератор поможет:
- эффективнее использовать имеющиеся ресурсы;
- повысить стабильность финансовых потоков;
- получить поддержку организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России;
- выйти на новые рынки;
- ускорить внедрение инновационных экологических решений и инициатив как на уровне компании, так и на уровне региона и страны.
Стартапам акселерационная программа позволит доработать продукт и подготовить проект к сотрудничеству с представителями крупного бизнеса в рамках экологических инициатив.
Если вы действующая компания или стартап в сфере экологии – приглашаем вас в программу.
По итогам акселератора лучшим проектам будет оказана грантовая поддержка на дальнейшее развитие от 150 до 500 тысяч рублей.
Подробное описание и календарь программы на сайте.