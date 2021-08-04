23.1 C
Рязань
Среда, 4 августа, 2021
На главнуюМой Бизнес. Рязанская область
Мой Бизнес. Рязанская областьНовости РязаниЭкономика

Рязанские предприниматели могут принять участие в бесплатной акселерационной программе

7info7
Рязанские предприниматели могут принять участие в бесплатной акселерационной программе
- Advertisement -

Приглашаем предпринимателей Рязанской области принять участие в бесплатной акселерационной программе для экологических проектов — Инновационный бизнес навигатор с возможностью дальнейшей грантовой поддержки.

Акселерационная программа для экологических проектов проводится Центром регионального развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей.

Цель программы — стимулирование экологического предпринимательства, а также развитие проектов и программ, направленных на решение экологических проблем в регионах Российской Федерации.

К участию в акселерационной программе приглашаются компании, стартапы и НКО, работающие по следующим направлениям:

  • Экологическое образование и просвещение, направленные на развитие экологического мышления, защиту окружающей среды, пропагандирования идей бережливого потребления и природопользования.
  • Ответственное производство и потребление, включающее переработку ТКО, вторичную переработку и производство и совместное потребление (Sharing economy).
  • Охрана и защита окружающей среды, включающие рекультивацию и ликвидацию свалок, обезвреживание опасных отходов и снижение выбросов загрязняющих веществ и СО2.
  • Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.
  • Сохранение и восстановление водных объектов (включая озеро Байкал, озеро Терлецкое и р. Волга)
  • Новые технологии, помогающие в решении экологических проблем.

Программа поможет вашему бизнесу, если вы испытываете трудности с разработкой и продвижением экологических технологий, товаров, услуг; осознаете потребность в новых идеях, технологиях, продуктах экологической направленности; нуждаетесь в повышении уровня экологических компетенций.

Акселератор поможет:

  • эффективнее использовать имеющиеся ресурсы;
  • повысить стабильность финансовых потоков;
  • получить поддержку организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России;
  • выйти на новые рынки;
  • ускорить внедрение инновационных экологических решений и инициатив как на уровне компании, так и на уровне региона и страны.

Стартапам акселерационная программа позволит доработать продукт и подготовить проект к сотрудничеству с представителями крупного бизнеса в рамках экологических инициатив.

Если вы действующая компания или стартап в сфере экологии – приглашаем вас в программу.

По итогам акселератора лучшим проектам будет оказана грантовая поддержка на дальнейшее развитие от 150 до 500 тысяч рублей.

Подробное описание и календарь программы на сайте.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]