Рязанские предприниматели могут принять участие в бесплатной акселерационной программе

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Приглашаем предпринимателей Рязанской области принять участие в бесплатной акселерационной программе для экологических проектов — Инновационный бизнес навигатор с возможностью дальнейшей грантовой поддержки.

Акселерационная программа для экологических проектов проводится Центром регионального развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей.

Цель программы — стимулирование экологического предпринимательства, а также развитие проектов и программ, направленных на решение экологических проблем в регионах Российской Федерации.

К участию в акселерационной программе приглашаются компании, стартапы и НКО, работающие по следующим направлениям:

Экологическое образование и просвещение, направленные на развитие экологического мышления, защиту окружающей среды, пропагандирования идей бережливого потребления и природопользования.

Ответственное производство и потребление, включающее переработку ТКО, вторичную переработку и производство и совместное потребление (Sharing economy).

Охрана и защита окружающей среды, включающие рекультивацию и ликвидацию свалок, обезвреживание опасных отходов и снижение выбросов загрязняющих веществ и СО2.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.

Сохранение и восстановление водных объектов (включая озеро Байкал, озеро Терлецкое и р. Волга)

Новые технологии, помогающие в решении экологических проблем.

Программа поможет вашему бизнесу, если вы испытываете трудности с разработкой и продвижением экологических технологий, товаров, услуг; осознаете потребность в новых идеях, технологиях, продуктах экологической направленности; нуждаетесь в повышении уровня экологических компетенций.

Акселератор поможет:

эффективнее использовать имеющиеся ресурсы;

повысить стабильность финансовых потоков;

получить поддержку организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России;

выйти на новые рынки;

ускорить внедрение инновационных экологических решений и инициатив как на уровне компании, так и на уровне региона и страны.

Стартапам акселерационная программа позволит доработать продукт и подготовить проект к сотрудничеству с представителями крупного бизнеса в рамках экологических инициатив.

Если вы действующая компания или стартап в сфере экологии – приглашаем вас в программу.

По итогам акселератора лучшим проектам будет оказана грантовая поддержка на дальнейшее развитие от 150 до 500 тысяч рублей.

Подробное описание и календарь программы на сайте.