Рязанские поликлиники будут работать в штатном режиме и в режиме выходных дней с 1 по 10 мая

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Работа поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области будет организована в штатном режиме с 4 по 7 мая, а с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в режимах выходного и праздничного дней. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

По поручению министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, учреждениям здравоохранения рекомендовано усилить контроль за оказанием неотложной медицинской помощи.

– Не допустить снижения уровня оказания плановой и экстренной медицинской помощи, обеспечить готовность к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам по всем нозологиям, а также обеспечить работу лабораторных служб, – уточнил министр.

Он также поручил осуществлять своевременную и бесперебойную доставку лекарственных препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях.