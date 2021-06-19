24.3 C
Рязань
Суббота, 19 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанские полиицейские поймали подростка на скутере без прав

7info7
- Advertisement -

В Рязани сотрудники ППС поймали подроска, управлявшего скутером без прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

Всё произошло на улице Новой. Правоохранители обратили внимание на водителя скутера, который, по всей видимости, не знает правила дорожного движения. Парень перевозил девушку.  Молодой человек и девушка не были экипированы защитными элементами, положенными для обеспечения безопасности на дороге. Полицейские остановили юношу и выяснили, что 16-летний гражданин не обладает правами на управление скутером.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы. Решается вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]