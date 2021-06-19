Рязанские полиицейские поймали подростка на скутере без прав

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В Рязани сотрудники ППС поймали подроска, управлявшего скутером без прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

Всё произошло на улице Новой. Правоохранители обратили внимание на водителя скутера, который, по всей видимости, не знает правила дорожного движения. Парень перевозил девушку. Молодой человек и девушка не были экипированы защитными элементами, положенными для обеспечения безопасности на дороге. Полицейские остановили юношу и выяснили, что 16-летний гражданин не обладает правами на управление скутером.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы. Решается вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности