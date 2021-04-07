Рязанские подростки могут получить бесплатную психологическую помощь и поддержку. Этот вопрос обсудили на расширенном совещании по вопросам безопасности подростков в современных условиях и оказания им психологической помощи, которое провела заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина.

В ходе рабочей встречи специалисты разработали алгоритм действий педагогов и руководителей образовательных учреждений при работе с детьми, находящимися в кризисном состоянии.

Профессор кафедры психиатрии РязГму Алексей Меринов подчеркнул, что поскольку большая часть времени жизни современного подростка связана со школой, то именно система образования может стать реальной площадкой для работы по раннему выявлению и профилактике аутоагрессивного поведения. Решение этих задач можно существенно продвинуть через целенаправленную совместную деятельность работников педагогической и медико-психологической сферы.

В продолжение темы заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Наталья Смирнова рассказала, что в городе создан специальный блог Лабиринт (группа ВКонтакте), который ведут молодые психологи. На сайте и в комментариях подростки могут общаться и делиться своими размышлениями, обсуждать волнующие проблемы.

Кроме того, за психологической поддержкой детям и родителям можно обратиться к психологам Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по будням с 9.00 до 18.00, позвонив по телефону или написав сообщение в мессенджер WHATS APP по номерам: 8 (980) 561-20-22, 8 (980) 561-08-14, 8 (980) 561-08-34, 8 (915) 602-92-32. Запись на очные консультации ведется по телефону 92-68-09.

Также дети, подростки и родители могут получить помощь, поддержку и ответы на волнующие вопросы по единым телефонам: 8 800 2000 122 – номер Единого общероссийского детского телефона доверия; 97-51-51, 97-51-52, 97-51-53 – региональные телефоны поддержки.

Специалисты работают в анонимном режиме, что создает необходимые условия для доступной адресной помощи.