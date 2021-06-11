Рязанские онкологи провели совместную операцию с хирургами НМИЦ Радиологии Минздрава РФ

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В Рязанском онкологическом центре прошел уникальный хирургический мастер-класс от одного из ведущих специалистов НМИЦ Радиологии Минздрава России Леонида Петрова.

Хирурги совместно провели сложнейшую комбинированную операцию по удалению опухоли кишечника, которая распространялась на почку, мочеточник, мочевой пузырь и магистральные сосуды.

Врачи полностью удалить опухоль, при этом сохранив функцию мочевого пузыря и избежав осложнений связанных с травмой и перевязкой магистральных сосудов. На сегодняшний день пациент 59 лет чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.

«Такие вмешательства, как правило, выполняются в крупных онкоцентрах России, но Рязанский онкологический диспансер имеет достойное операционное оборудование и высококлассных хирургов-онкологов, которые в ряде случаев способны самостоятельно проводить подобные операции», – отметил Леонид Петров заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Главный онколог Рязанской области Михаил Рязанцев отметил, что одним из приоритетных направлений развития онкослужбы Рязанского региона является постоянное повышение квалификации онкологов, освоение новых, самых современных методик, что позволяет оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь онкопациентам на высоком уровне.