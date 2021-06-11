Рязанские онкологи провели совместную операцию с хирургами НМИЦ Радиологии Минздрава РФ

В Рязанском онкологическом центре прошел уникальный хирургический мастер-класс от одного из ведущих специалистов НМИЦ Радиологии Минздрава России Леонида Петрова.
Хирурги совместно провели сложнейшую комбинированную операцию по удалению опухоли кишечника, которая распространялась на почку, мочеточник, мочевой пузырь и магистральные сосуды.
Врачи полностью удалить опухоль, при этом сохранив функцию мочевого пузыря и избежав осложнений связанных с травмой и перевязкой магистральных сосудов. На сегодняшний день пациент 59 лет чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.
Главный онколог Рязанской области Михаил Рязанцев отметил, что одним из приоритетных направлений развития онкослужбы Рязанского региона является постоянное повышение квалификации онкологов, освоение новых, самых современных методик, что позволяет оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь онкопациентам на высоком уровне.