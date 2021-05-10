Рязанские кикбоксёры завоевали в Челябинске три медали и путёвки на первенство Европы

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С 3 по 8 мая в Челябинске проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и татами- дисциплины. В турнире выступили около двух тысяч участников из шестидесяти двух регионов России.

Рязанскую область представляли кикбоксёры спортивной школы «Золотые купола». В условиях жесточайшей конкуренции наши бойцы выиграли три медали первенства. В весовой категории до 60 кг «золото» завоевала Евгения Короткова, бронзовые награды – Алина Алборова и Андрей Воробьев.

Победительница и призеры соревнований вошли в состав сборной России и получили возможность представлять Рязань на первенстве Европы в Черногории осенью этого года.

Спортсмены занимаются под руководством заслуженных тренеров России Юрия Храмова, Михаила Максимова, Алексея Земскова и тренеров высшей категории Александра Безрядина и Паши Авдаляна.