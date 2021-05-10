10.9 C
Рязань
Понедельник, 10 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниСпорт

Рязанские кикбоксёры завоевали в Челябинске три медали и путёвки на первенство Европы

7info
- Advertisement -

С 3 по 8 мая в Челябинске проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и татами- дисциплины. В турнире выступили около двух тысяч участников из шестидесяти двух регионов России.

Рязанскую область представляли кикбоксёры спортивной школы «Золотые купола». В условиях жесточайшей конкуренции наши бойцы выиграли три медали первенства. В весовой категории до 60 кг «золото» завоевала Евгения Короткова, бронзовые награды –  Алина Алборова и Андрей Воробьев.

Победительница и призеры соревнований вошли в состав сборной России и получили возможность представлять Рязань на первенстве Европы в Черногории осенью этого года. 

Спортсмены занимаются под руководством заслуженных тренеров России Юрия Храмова, Михаила Максимова, Алексея Земскова и тренеров высшей категории Александра Безрядина и Паши Авдаляна.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]