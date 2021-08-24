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Вторник, 24 августа, 2021
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Рязанские хирурги спасли ребёнка с редкой паталогией брюшной полости

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Рязанские хирурги спасли ребёнка с редкой паталогией брюшной полости
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

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Рязанские хирурги спасли ребёнка, у которого развился дивертикул Меккеля. Об этом сообщает региональный Минздрав.

У полностью здорового полуторогодовалого малыша внезапно поднялась температура, он стал плохо есть и капризничать. С подозрением на кишечную патологию его госпитализировали в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.

Подобные симптомы характерны при аппендиците, однако в таком возрасте его возникновение нетипично. Ребёнку провели лапроскапию, было принято решение делать операцию, потому что его жизнь была в опасности.

Медики отмечают: дивертикул – это очень редкое заболевание. Оно встречается только у 2% населения. У большинства детей он не проявляет до появления кровотечения. В отличие от аппендикса он может располагаться в любой части кишечника.

Детские хирурги блестяще справились с неординарным клиническим случаем: провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки и удалили поврежденные участки тканей. Наилучшему результату лечения помог и специальный аппарат, с помощью которого врачи наложили кишечный шов, — говорится в сообщении.

Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Совсем скоро он вернётся к привычной жизни.

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