Рязанские хирурги спасли ребёнка с редкой паталогией брюшной полости

Рязанские хирурги спасли ребёнка, у которого развился дивертикул Меккеля. Об этом сообщает региональный Минздрав.

У полностью здорового полуторогодовалого малыша внезапно поднялась температура, он стал плохо есть и капризничать. С подозрением на кишечную патологию его госпитализировали в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.

Подобные симптомы характерны при аппендиците, однако в таком возрасте его возникновение нетипично. Ребёнку провели лапроскапию, было принято решение делать операцию, потому что его жизнь была в опасности.

Медики отмечают: дивертикул – это очень редкое заболевание. Оно встречается только у 2% населения. У большинства детей он не проявляет до появления кровотечения. В отличие от аппендикса он может располагаться в любой части кишечника.

Детские хирурги блестяще справились с неординарным клиническим случаем: провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки и удалили поврежденные участки тканей. Наилучшему результату лечения помог и специальный аппарат, с помощью которого врачи наложили кишечный шов, — говорится в сообщении.

Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Совсем скоро он вернётся к привычной жизни.