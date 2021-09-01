Рязанские эксперты высказались о делегитимации выборов в Госдуму

Региональные эксперты обсудили доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года», презентация которого прошла 25 августа 2021 года.

Ольга Воронова, ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды, профессор Рязанского государственного университета С.А. Есенина:

Аналитический доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» внимательно изучен сотрудниками Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды, действующего с 2020 г. на площадке Рязанского государственного университете имени С.А. Есенина.

Мы считаем, что подобные материалы представляют серьезную ценность и оказывают практическую помощь в информационной борьбе против попыток дискредитации избирательной системы РФ, нацеленных на дестабилизацию социально — политической обстановки в нашей стране. Многие из нас являются свидетелями стремления внешних и внутренних деструктивных сил навязать гражданам РФ абсолютно ложное мнение о политической ангажированности Центральной избирательной комиссии РФ и региональных избиркомов. Участились персональные нападки на председателя ЦИК Эллу Александровну Памфилову – человека безупречной репутации, известного всем своей абсолютной принципиальностью, честностью и гражданским мужеством. (В качестве негативного примера можно привести статью «Она не оставила нам выборов», опубликованную в августовском номере «Новой газеты».)

Нельзя сбрасывать со счетов такой массив дезинформации как почти 4 тысячи фейков о предстоящей избирательной кампании в сети Интернет, размещенные там не без помощи внешних сил с начала июля, о чем сообщила член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: «С начала июля мы зафиксировали активное появление фейков об избирательной кампании, в основном фейки затрагивают выборы в Государственную думу, но также касаются и региональных выборов». По ее словам, продвигаются фейки с использованием бот-ферм и иных технологий продвижения информации в социальных сетях.

Избирателям пытаются заблаговременно внушить мысль о нелегитимности результатов предстоящего голосования, используя при этом технологии превентивной делегитимации выборов, апробированные соответствующими структурами запада в Венесуэле, Белоруссии и других странах. Печально, что свой «вклад» в эту антироссийскую кампанию вносит такая известная международная организации, как ОБСЕ, отказавшаяся направить своих наблюдателей на выборы в Россию, тем самым сознательно создав прецедент для последующего непризнания результатов нашего голосования.

На обвинения наших противников в том, что «в стране существует практически однопартийная система», хотелось бы возразить, что на выборы всех уровней своих кандидатов представили в этом году 26 политических партий, что свидетельствует о беспрецедентной широте политического спектра. При этом наши критики забывают о масштабных нарушениях в ходе президентских выборов США в ноябре 2020 г., в результате которых при полном отсутствии международных наблюдателей к власти был приведен, по существу, нелегитимный президент, в некомпетентности и слабости которого весь мир смог убедиться на примере нынешней ситуации в Афганистане.

Организаторы информационных диверсий стремятся посеять среди избирателей сомнения в технической оснащенности избирательных участков средствами видеонаблюдения, пытаясь убедить всех в том, что в ночное время в ходе трехдневного голосования обязательно будут осуществлены якобы вбросы «нужных» бюллетеней.

Кроме того, инициаторы фейковых кампаний, направляемые из-за рубежа, утверждают, что общественные наблюдатели некомпетентны и не смогут обеспечить должный контроль за ходом выборов. Это абсолютная лож! В нашем регионе под эгидой Общественной палаты Рязанской области при активном участии высококвалифицированных преподавателей вузов – политологов и правоведов – подготовлено в ходе выездных занятий свыше 3 тысяч общественных наблюдателей для избирательных участков всех муниципальных образований.

Наша общая задача – не дать нашим противникам расшатать общественно – политическую стабильность в нашей стране. Дело нашей чести – защитить высокий авторитет избирательной системы РФ, провести честные, прозрачные и легитимные выборы!

Юрий Мостяев, координатор Клуба политологов Рязанской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области

А.В. Манойло является одним из признанных отечественных и даже мировых экспертов в области гибридных войн и цветных революций, поводом для которых часто являются результаты выборов, которые опровергаются оппозиционными силами как внутри страны, так и за ее пределами. Несомненно, что против России сейчас развязана гибридная война, неотъемлемой частью которой является информационное противодействие.

Одним из наиболее распространенных информационных поводов в рамках данного противостояния в последнее время становится дискуссия вокруг легитимности избирательного процесса, что наглядно показали события в Белоруссии на прошедших в прошлом году выборах президента.

В последнее время в законодательство были внесены многочисленные изменения в сторону усиления прозрачности выборов и усиления роли наблюдателей, что все равно не снизило критичность их оценки. На усиленное давление со стороны внутренней и внешней оппозиции делались ответные шаги на удовлетворение этих требований, которые только усиливались, что не могло долгое время продолжаться. Как результат начались и запретительные меры в отношении иностранного финансирования и влияния. Лично наблюдал на ряде встреч с представителями оппозиционных партий их призывы к повышению роли электронного голосования, а когда начали вводить, то жесткую критику в его отношении со стороны этих же лиц. Создается впечатление, что ряду акторов избирательного процесса не нужно его усовершенствование, тем более, что ничего идеального создать нельзя. Многих наблюдателей учат и всячески поощряют не обеспечить открытость и честность выборов, а обязательно найти какие-либо нарушения. Отсюда и мелкие придирки, и провокации, и нелепые поводы для жалоб.

На прошедших выборах в ГосДуму в Рязанской области присутствовали иностранные наблюдатели, которые здесь отмечали высокий уровень демократичности избирательного процесса, тон у которых менялся за пределами нашей страны. Поэтому кардинально их присутствие или отсутствие на предстоящих выборах оценки не поменяют, так как изначально уже выражаются сомнения в их легитимности.

Необходимо самим провести выборы открыто и честно, чтобы они оценивались самими российскими избирателями таковыми. Тогда несмотря на информационные вбросы у населения не будет серьезных поводов в них верить.

Александр Трушин, ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды Рязанского государственного университета С.А. Есенина, кандидат технических наук, доцент:

Поток фейковой информации в Интернете, направленной на подрыв доверия избирателей к честности, необъективности предстоящих выборов в Госдуму, действительно зашкаливает. По меньшей мере год враги России внутри и снаружи ведут масштабную кампанию по превентивной делегитимации выборов, осуществляют подготовку разного рода иноагентов для дестабилизации избирательного процесса в нашей стране. По данным аналитического доклада профессора А.В. Манойло и его соавторов, тактики при этом используются самые различные: это и неверие в компетентность сотрудников избирательных комиссий, общественных наблюдателей, в организацию системы постоянного видеонаблюдения на избирательных участках, внушение избирателям мысли о том, что результаты выборов изначально будут нечестными и нелегитимными, а в итоге – провоцирование всех недовольных властью к участию в массовых беспорядках. Поэтому очень важно вести системную работу по противодействию деструктивным информационным атакам, а для этого необходимо владеть современными стратегиями, технологиями, методами информационного противоборства и давать фейковым вбросам мгновенный отпор, а еще лучше – работать на опережение.