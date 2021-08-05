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Четверг, 5 августа, 2021
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Рязанские экологи сообщили о замусоренном береге Оки

Елена Лобанова
Рязанские экологи сообщили о замусоренном береге Оки
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Рязанские экологи рассказали о куче мусора на берегу Оки. Импровизированную свалку нашли в районе бывшего плашкоутного моста. Об этом сообщили активисты в социальных сетях

По словам экологов, раньше в этом месте всегда купались и загорали. 

— Не так давно мы устраивали в этих местах субботники и теперь вот такое! Сейчас даже людей не направишь, только технику и страшно представить, что будет здесь дальше, — говорится в сообщении. 

Для решения проблемы активисты предлагают принять законы о повышении штрафов за выброс мусора, а также создать административно-техническую инспекцию. 

Экологи рассказали, что информацию по данной свалке направили в администрацию города, прокуратуру и Минприроды.

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