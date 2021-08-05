Рязанские экологи сообщили о замусоренном береге Оки

Рязанские экологи рассказали о куче мусора на берегу Оки. Импровизированную свалку нашли в районе бывшего плашкоутного моста. Об этом сообщили активисты в социальных сетях.
По словам экологов, раньше в этом месте всегда купались и загорали.
Для решения проблемы активисты предлагают принять законы о повышении штрафов за выброс мусора, а также создать административно-техническую инспекцию.
Экологи рассказали, что информацию по данной свалке направили в администрацию города, прокуратуру и Минприроды.