Рязанские аграрии готовы к проведению весенних полевых работ

Рязанские предприятия АПК готовы проведению посевных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области со ссылкой на минсельхоз.

Ориентировочно весенние полевые работы начнутся в регионе 10 апреля. В хранилищах находится 90 000 тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур (105,6% от потребности). Под урожай приобретено 237 тыс. т минеральных удобрений, что на 57% больше, чем год назад.

К выходу в поля полностью готова сельхозтехника. В прошлом году в целом по региону парк обновился наиболее масштабно за последние 12 лет: стало значительно больше современных мощных тракторов, высокопроизводительных посевных комплексов, инновационных машин для обработки почвы.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Бориса Шемякина, в 2021 году планируется увеличение площади под зерновыми культурами на 30 тыс. га, масличными – на 18,7 тыс. га, картофелем – на 1,1 тыс. га. В целом посевная площадь увеличится на 43 тыс. га, что является максимальным приростом за все предыдущее время.

В ходе осенних полевых работ под урожай текущего года озимые культуры были посеяны на площади, превышающей 360 тыс. га. Это на 30 тыс. га больше, чем ранее. На сегодняшний день озимые находятся в удовлетворительном состоянии