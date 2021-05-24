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Рязанская полиция разыскивает очевидцев ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одно из происшествий произошло 12 июля 2020 года на 54-м километре дороги «Клепики-Рязань». Около 19:50 там столкнулись автомобиль «Митсубиси Оутлендер» и мотоцикл «Хонда».

В ДТП пострадал 42-летний мотоциклист.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.

Еще одно происшествие случилось 18 октября 2020 года возле дома №76 по Первомайскому проспекту. Около 1:45 21-летний рязанец на «БМВ» врезался в «Шевроле Ланос» под управлением 42-летнего мужчины.

— В ДТП пострадали водители автомобилей и 19-летняя пассажирка «БМВ». Они обращались за медпомощью, — говорится в сообщении.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912)28-95-64, 8-930-886-86-84 или по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 22, кабинет 10.