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Понедельник, 5 июля, 2021
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Рязанская овчарка может поехать на Чемпионат Мира

7info7
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В эти выходные в подмосковном Maxima Park прошёл кубок России по IGP – соревнования, в которых спортивные собаки проходят различные испытания в трех разделах: след, послушание и защита.

Всего в соревнованиях было заявлено 63 пары, за призовые места боролись 53 пары. Рязанка Татьяна Романцева и ее бельгийская овчарка Трэш заняли солидное 2 место в послушании и 3 место в общем зачёте!

Судя по рейтинговой таблице, у Татьяны и Трэша есть все шансы отобраться на Чемпионат Мира по IGP среди Бельгийских овчарок (FMBB), который пройдет в мае будущего года в Греции.

Этот мировой чемпионат считается самым главным соревнованием в IGP-спорте.

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