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Рязанская область получит дополнительные средства на борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

28 июня комиссия Федерального Собрания РФ приняла решение предоставить области дополнительные деньги на проведение углубленной диспансеризации застрахованных лиц. Необходимость диспансеризации подтверждает депутат Госдумы Андрей Макаров.

Федеральным центром принято решение оказать помощь регионам для решения этой задачи. Рязанская область получает существенную поддержку на финансовое обеспечение этих мероприятий в рамках реализации территориальной программы ОМС, – отметил он.

Сумма федеральных отчислений — более 24 млн руб.

Кроме того, 29 июня комиссия одобрила предложения о выделении Рязансокй области дополнительных средств на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом и компенсации медикам.

На эти цели предусмотрено более 66 млн руб.

Решение прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

Дополнительное финансирование позволит своевременно обеспечить бесплатными лекарствами людей, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, вовремя производить необходимые выплаты сотрудникам медицинских и социальных учреждений, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, — сказал он.