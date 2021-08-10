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Вторник, 10 августа, 2021
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Рязанская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей

Елена Лобанова
Рязанская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей
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Рязанской области выделили из федерального бюджета 300 млн рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение муниципалитетов чистой питьевой водой и ремонт больниц. Об этом заявил Николай Любимов во вторник, 10 августа. 

Губернатор отметил, что средства необходимо распределить на самые неотложные дела. 

— В ходе выездных приемов, которые провели министерства в каждом районе, во время моих поездок, в рамках общения с рязанцами с использованием электронных ресурсов были определены первоочередные задачи. Их назвали сами люди, – подчеркнул Николай Любимов. 

Так, 200 млн рублей направят на обеспечение муниципалитетов чистой питьевой водой. Там, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей направят на ремонт областных и межмуниципальных больниц, на закупку необходимого оборудования.  

Губернатор поручил руководителям министерствам ТЭК и ЖКХ, строительного комплекса и здравоохранения подготовить и обеспечить качественное проведение работ.

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