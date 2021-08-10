Рязанская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей

Рязанской области выделили из федерального бюджета 300 млн рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение муниципалитетов чистой питьевой водой и ремонт больниц. Об этом заявил Николай Любимов во вторник, 10 августа.
Губернатор отметил, что средства необходимо распределить на самые неотложные дела.
Так, 200 млн рублей направят на обеспечение муниципалитетов чистой питьевой водой. Там, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей направят на ремонт областных и межмуниципальных больниц, на закупку необходимого оборудования.
Губернатор поручил руководителям министерствам ТЭК и ЖКХ, строительного комплекса и здравоохранения подготовить и обеспечить качественное проведение работ.