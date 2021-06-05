Рязанская область подписала 22 соглашения на ПМЭФ

22 соглашения подписали правительство региона и региональная Корпорация развития на Петербургском международном экономическом форуме. Половина из них – с инвесторами, информирует пресс-служба правительства Рязанской области.
Совокупный объем инвестиций, которые намечено вложить в реализацию разного рода проектов на территории региона, составляет более 38 млрд. рублей. В частности, продолжится развитие фармацевтического кластера, наращивание производственных мощностей биофармацевтического предприятия «ФОРТ», Скопинского фармацевтического завода, оснащение современным оборудованием станций переливания крови.
По словам губернатора, в рамках заключенных на форуме соглашений и достигнутых договоренностей продолжится укрепление партнерских отношений в самых разных сферах деятельности с городом Санкт-Петербургом, Алтайским краем, Орловской областью. Будет активизирована работа по развитию ТОСЭР «Лесной», индустриального парка «Рязанский», формированию промышленного кластера по производству товаров для школы и офиса, а также по техническому вооружению предприятий.