Рязанская область подписала 22 соглашения на ПМЭФ

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22 соглашения подписали правительство региона и региональная Корпорация развития на Петербургском международном экономическом форуме. Половина из них – с инвесторами, информирует пресс-служба правительства Рязанской области.

Совокупный объем инвестиций, которые намечено вложить в реализацию разного рода проектов на территории региона, составляет более 38 млрд. рублей. В частности, продолжится развитие фармацевтического кластера, наращивание производственных мощностей биофармацевтического предприятия «ФОРТ», Скопинского фармацевтического завода, оснащение современным оборудованием станций переливания крови.

Эти проекты позволят сделать более доступными для людей современные лекарства для лечения онкологических заболеваний, удвоить объем выпуска гриппозных вакцин, – подчеркнул Николай Любимов. – Дополнительные инвестиции будут способствовать росту рязанской экономики и дальнейшему комплексному развитию муниципальных образований, где будут размещены новые производства.

По словам губернатора, в рамках заключенных на форуме соглашений и достигнутых договоренностей продолжится укрепление партнерских отношений в самых разных сферах деятельности с городом Санкт-Петербургом, Алтайским краем, Орловской областью. Будет активизирована работа по развитию ТОСЭР «Лесной», индустриального парка «Рязанский», формированию промышленного кластера по производству товаров для школы и офиса, а также по техническому вооружению предприятий.