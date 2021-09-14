Рязанская область дополнительно получит более 120 млн на поддержку аграриев

Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на поддержку аграриев. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Предложение о выделении дополнительных средств региону было одобрено 13 сентября. Их направят на финансирование расходных обязательств по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию этой продукции. На эти цели региону предоставляют более 124 млн.

Это очень значимая поддержка нашим сельскохозяйственным предприятиям, продукция которых имеет первостепенное значение для людей. Такая помощь была и остается в приоритете, — отметил Макаров.