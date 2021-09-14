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Вторник, 14 сентября, 2021
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Рязанская область дополнительно получит более 120 млн на поддержку аграриев

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Рязанская область дополнительно получит более 120 млн на поддержку аграриев

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Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на поддержку аграриев. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Предложение о выделении дополнительных средств региону было одобрено 13 сентября. Их направят на финансирование расходных обязательств по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию этой продукции. На эти цели региону предоставляют более 124 млн.

Это очень значимая поддержка нашим сельскохозяйственным предприятиям, продукция которых имеет первостепенное значение для людей. Такая помощь была и остается в приоритете, — отметил Макаров.

Мы очень благодарны за всю ту поддержку, которую получает Рязанский регион по целому ряду важных направлений, — сказал глава региона Николай Любимов. — Дополнительная финансовая помощь из федерального центра дает нам возможность эффективно исполнять те решения, которые приняты президентом, оказать необходимую сегодня помощь бизнесу, повысить качество жизни людей, особенно на селе.

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