Рязанская область должна войти в максимальное количество федеральных программ — Любимов

Николай Любимов поручил подготовить максимальное количество предложений от Рязанской области для федеральных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне началась работа по подготовке трехлетнего бюджета страны. Глава региона подчеркнул, что важно предусмотреть максимальное количество предложений от Рязанской области.
Губернатор поручил подготовить все документы до конца мая, чтобы вовремя представить предложения депутату Госдумы Андрею Макарову.