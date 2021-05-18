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Вторник, 18 мая, 2021
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Рязанская область должна войти в максимальное количество федеральных программ — Любимов

Елена Лобанова
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Николай Любимов поручил подготовить максимальное количество предложений от Рязанской области для федеральных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне началась работа по подготовке трехлетнего бюджета страны. Глава региона подчеркнул, что важно предусмотреть максимальное количество предложений от Рязанской области.

— Я уже давал поручение подготовить наши предложения от региона и соответствующие обоснования. Хочу подчеркнуть, что в ближайшие десять дней они должны быть сведены и мне представлены. Прошу руководителей министерств и ведомств определить объекты строительства и ремонта. Делать это надо срочно, не дожидаясь августа. Иначе может оказаться поздно, — заметил Николай Любимов. 

Губернатор поручил подготовить все документы до конца мая, чтобы вовремя представить предложения депутату Госдумы Андрею Макарову.

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