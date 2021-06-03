Рязанская область будет участвовать в развитии проекта «Большого Золотого кольца»

«Большое Золотое кольцо» – многообещающий проект, — добавил губернатор Николай Любимов. Он принесет очень большую пользу Рязанскому региону. Это определенный статус для области. Проект позволит начать развивать логистические и сервисные маршруты для обслуживания туристов, чтобы было удобно ездить людям к нам, а нашим жителям было удобно посещать другие регионы, чтобы это всё было выстроено и работало как часы. Впереди очень важная работа, в которой мы уже активно участвуем, как и другие регионы, под руководством Ростуризма. Это еще и новый стимул к развитию малого и среднего бизнеса, сферы обслуживания, которая серьезно пострадала в пандемию.