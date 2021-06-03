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Четверг, 3 июня, 2021
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Рязанская область будет участвовать в развитии проекта «Большого Золотого кольца»

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На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня состоялось подписание соглашения по развитию проекта «Большого Золотого кольца», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Партнерами правительства Рязанского региона по реализации данного Соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом станут Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Соглашение предполагает организацию эффективного всестороннего сотрудничества регионов. Приоритетное внимание будет уделено взаимодействию в сфере развития внутреннего и въездного туризма, укреплению и расширению межрегиональных и межмуниципальных связей в рамках реализации проекта «Большое Золотое кольцо», а также формированию единого культурно-туристского пространства. Стороны планируют вести активный обмен опытом, развивать прямые партнерские связи между организациями туриндустрии, отраслевую инфраструктуру, разработать совместные турпродукты, образовательные программы, общие подходы к услугам, сервисам, туристическому потенциалу этих субъектов РФ и многое другое.

Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию только сказал о том, что необходимо развивать «Большое Золотое кольцо», а Ростуризм уже подготовил такой документ вместе с регионами, – отметил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. – Всем понятно, для чего требуется развивать туризм, потому что это повлечет за собой не только турпоток, но и будет неизбежно сопровождаться благоустройством, а значит повышением качества жизни, желанием жить и работать в этих регионах. Рассчитываю на то, что это Соглашение откроет новый класс сотрудничества, будет способствовать созданию новых рабочих мест, экспортного международного продукта.

«Большое Золотое кольцо» – многообещающий проект, — добавил губернатор Николай Любимов. Он принесет очень большую пользу Рязанскому региону. Это определенный статус для области. Проект позволит начать развивать логистические и сервисные маршруты для обслуживания туристов, чтобы было удобно ездить людям к нам, а нашим жителям было удобно посещать другие регионы, чтобы это всё было выстроено и работало как часы. Впереди очень важная работа, в которой мы уже активно участвуем, как и другие регионы, под руководством Ростуризма. Это еще и новый стимул к развитию малого и среднего бизнеса, сферы обслуживания, которая серьезно пострадала в пандемию.

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