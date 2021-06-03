Рязанская область будет участвовать в развитии проекта «Большого Золотого кольца»

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня состоялось подписание соглашения по развитию проекта «Большого Золотого кольца», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Партнерами правительства Рязанского региона по реализации данного Соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом станут Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Соглашение предполагает организацию эффективного всестороннего сотрудничества регионов. Приоритетное внимание будет уделено взаимодействию в сфере развития внутреннего и въездного туризма, укреплению и расширению межрегиональных и межмуниципальных связей в рамках реализации проекта «Большое Золотое кольцо», а также формированию единого культурно-туристского пространства. Стороны планируют вести активный обмен опытом, развивать прямые партнерские связи между организациями туриндустрии, отраслевую инфраструктуру, разработать совместные турпродукты, образовательные программы, общие подходы к услугам, сервисам, туристическому потенциалу этих субъектов РФ и многое другое.