Рязанская НПК организовала День открытых дверей для студентов РГРТУ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», провела День открытых дверей для студентов РГРТУ.

На завод смогли попасть 20 первокурсников, поступивших на направление «Химическая технология». Будущих технологов провезли по территории предприятия на автобусе. Им показали крупнейший нефтеперерабатывающий актив «Роснефти», занимающий 4-е место в стране по объемам переработки и продуктовой корзине. Для большинства студентов это первый визит на возможное место будущей работы.

Экскурсию для гостей провели молодые работники РНПК. Они рассказал о производственных процессах, модернизации завода, продукции, которая там выпускается. Отдельное внимание уделили проектам завода по развитию, в случае трудоустройства в РНПК, ребята смогут работать на новых объектах.

Экскурсоводы также рассказали о своей работе, карьерных перспективах и ответили на вопросы студентов.

Рязанский нефтезавод уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи возможность учиться, а затем получить работу, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В школе № 43 Рязани работает «Роснефть-класс» — первая ступень на пути к профессии. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ.

Кроме того, РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

Участие завода в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практик. Ежегодно на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят более 50 студентов со всей России.

День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК.

Комплексный подход к подготовке кадров даёт свои плоды. В прошлом году коллектив предприятия пополнили около 40 сотрудников, 18 из которых — молодые специалисты. Вчерашние студенты вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области сегодня работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами.

В 2021 году на рабочие профессии в РНПК трудоустроились около 40 молодых специалистов.