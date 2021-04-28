Рязанская епархия опровергла наличие в магазинах освященных куличей

В Рязанской епархии опровергли информацию магазинов о наличии у них освященных куличей. Об этом сообщается на официальном сайте.
В епархии напомнили, что с приближением Пасхи в городе начинает появляется освященная продукция. Однако подобная маркировка не соответствует правде.
Подобная маркировка является лишь коммерческой уловкой и не имеет благословения церкви.
В Рязанской епархии напомнили, что верующие могут приобрести пасхальную продукцию и принести ее в Великую Субботу в храм для освящения.