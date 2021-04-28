Рязанская епархия опровергла наличие в магазинах освященных куличей

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В Рязанской епархии опровергли информацию магазинов о наличии у них освященных куличей. Об этом сообщается на официальном сайте.

В епархии напомнили, что с приближением Пасхи в городе начинает появляется освященная продукция. Однако подобная маркировка не соответствует правде.

— Благословение куличей, творожной массы и другой продукции на предприятиях и в магазинах по благословению Митрополита Рязанского и Михайловского Марка совершается не ранее Великой Субботы – дня, предшествующего Пасхе, — говорится в сообщении.

Подобная маркировка является лишь коммерческой уловкой и не имеет благословения церкви.

В Рязанской епархии напомнили, что верующие могут приобрести пасхальную продукцию и принести ее в Великую Субботу в храм для освящения.