Рязанка переводила деньги мошенникам, думая, что спасает от них средства

Жительнице Рязани позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя якобы оформлен кредит, причем сделали это мошенники.
Собеседник предложил провести ряд операций, чтобы отследить, куда перечислены деньги. Рязанка назвала ему все коды, которые приходили в СМС-сообщениях: так она оформила настоящий кредит в 250 тысяч рублей. Затем, следуя инструкциям звонящего, женщина стала переводить деньги на счет неизвестного ей физического лица, но перечислить всю сумму не успела: банк, клиентом которого она является, увидел подозрительную, не характерную активность по счету, и заблокировал карту. В итоге злоумышленники получили 127 тысяч рублей.
Мошенники использовали методы социальной инженерии: запугали женщину возможной потерей средств и не дали времени на раздумья. В случаях, когда человек сам переводит злоумышленникам деньги, банк их не возвращает.
Если поступил звонок якобы из банка, не следует сразу же выполнять инструкции собеседника. Необходимо положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации. Также нужно помнить, что сотрудники банков не запрашивают конфиденциальную информацию, коды из сообщений и т.д. Если звонящий пытается получить такие сведения, это мошенник.