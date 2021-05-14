Рязанка переводила деньги мошенникам, думая, что спасает от них средства

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Жительнице Рязани позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя якобы оформлен кредит, причем сделали это мошенники.

Собеседник предложил провести ряд операций, чтобы отследить, куда перечислены деньги. Рязанка назвала ему все коды, которые приходили в СМС-сообщениях: так она оформила настоящий кредит в 250 тысяч рублей. Затем, следуя инструкциям звонящего, женщина стала переводить деньги на счет неизвестного ей физического лица, но перечислить всю сумму не успела: банк, клиентом которого она является, увидел подозрительную, не характерную активность по счету, и заблокировал карту. В итоге злоумышленники получили 127 тысяч рублей.

Мошенники использовали методы социальной инженерии: запугали женщину возможной потерей средств и не дали времени на раздумья. В случаях, когда человек сам переводит злоумышленникам деньги, банк их не возвращает.

В подобных ситуациях необходимо написать заявление в полицию, сообщить о случившемся в банк, — напоминает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. – К сожалению, сейчас становится популярной схема, когда мошенники обманом вынуждают людей брать деньги в долг. Человеку кажется, что он не рискует своими средствами на карте, а оперирует какими-то номинальными суммами, оформляя якобы «технический кредит», как его могут назвать мошенники. В итоге оказывается, что кредит настоящий, его нужно выплачивать. Если это не сделать, будет испорчена кредитная история, а банк вправе будет требовать возврата долга в судебном порядке.

Если поступил звонок якобы из банка, не следует сразу же выполнять инструкции собеседника. Необходимо положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации. Также нужно помнить, что сотрудники банков не запрашивают конфиденциальную информацию, коды из сообщений и т.д. Если звонящий пытается получить такие сведения, это мошенник.