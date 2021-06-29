Рязанка обещает устроить скандал из-за дрифтеров у «Декатлона»

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Жительница Рязани пообещала устроить скандал, если администрация города не решит проблему дрифтеров у магазина «Декатлон» на Московском шоссе. Запись девушка сделала на странице мэра Елены Сорокиной.

— Я купила квартиру… Если… ситуация не изменится в сторону спокойствия, я решу её крайне радикальным образом. Скандал будет на всю страну, увидите, — написала девушка.

Представители администрации Рязани ответили. Территория, о которой идёт речь, находится в собственности ТЦ. Проблему обсуждали на встрече с общественностью, Госавтоинспекцией, владельцами «Премьера», «Декатлона». Один из вариантов решения — установка лежачих полицейских. Владельцы торговых центров ищут деньги.