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Вторник, 29 июня, 2021
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Рязанка обещает устроить скандал из-за дрифтеров у «Декатлона»

7info
Рязанка обещает устроить скандал из-за дрифтеров у «Декатлона»
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Жительница Рязани пообещала устроить скандал, если администрация города не решит проблему дрифтеров у магазина «Декатлон» на Московском шоссе. Запись девушка сделала на странице мэра Елены Сорокиной.

— Я купила квартиру… Если… ситуация не изменится в сторону спокойствия, я решу её крайне радикальным образом. Скандал будет на всю страну, увидите, — написала девушка.

Представители администрации Рязани ответили. Территория, о которой идёт речь, находится в собственности ТЦ. Проблему обсуждали на встрече с общественностью, Госавтоинспекцией, владельцами «Премьера», «Декатлона». Один из вариантов решения — установка лежачих полицейских. Владельцы торговых центров ищут деньги.

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