Рязанка обещает устроить скандал из-за дрифтеров у «Декатлона»

Жительница Рязани пообещала устроить скандал, если администрация города не решит проблему дрифтеров у магазина «Декатлон» на Московском шоссе. Запись девушка сделала на странице мэра Елены Сорокиной.
Представители администрации Рязани ответили. Территория, о которой идёт речь, находится в собственности ТЦ. Проблему обсуждали на встрече с общественностью, Госавтоинспекцией, владельцами «Премьера», «Декатлона». Один из вариантов решения — установка лежачих полицейских. Владельцы торговых центров ищут деньги.