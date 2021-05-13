Рязанец задушил мать куском электрокабеля

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Суд признал 52-летнего жителя Рязани виновным в убийстве матери. Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст.105 УК РФ. 28 декабря 2020 нетрезвый мужчина во время ссоры задушил мать куском электрокабеля. Убийца попытался избавиться от трупа, завернул тело матери в ковёр, но вынести не смог. Рязанец закрыл жильё, заявив родственникам, что женщина уехала.

После обнаружения трупа мужчина пытался скрыться, правоохранители его задержали. В ходе следствия подозреваемый признал причастность к убийству.

Суд назначил убийце 8 лет 8 месяцев колонии строго режима.