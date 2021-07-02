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Пятница, 2 июля, 2021
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Рязанец, обвиняемый в расчленении компаньона, взят под стражу

Елена Лобанова
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В Рязани заключён под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве компаньона, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 1 ноября 2020 года между бизнесменами-партнёрами произошёл конфликт. Обвиняемый убил компаньона, расчленил труп, сжёг части тела в печи бани на приусадебном участке. Также рязанец спрятал одежду погибшего, орудие преступления. Сам же уехал жить в Ленинградскую область.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в убийстве в конце июня 2021 года. Он признался в преступлении, рассказав на допросе подробности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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