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Понедельник, 12 июля, 2021
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Рязанец сфотографировал свалку на Урженском озере

7info7
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В Рязанской области стоит очень жаркая погода. Люди устремляются к рекам и водоёмам региона.

Но соблюдать правила приличного поведения готовы не все. Так берега Урженского  озера  в настоящий момент завалены мусором.

Несмотря на вывески о запрете складирования отходов, отдыхающие оставляют мусор в лесу.

Помимо не эстетичности такое поведение влечёт за собой, в том числе и опасность.   

Во-первых, пищевые отходы могут стать причиной отравлений и гибели животных, а во-вторых, из-за них повышается риск и так накалённой пожароопасной обстановки в регионе.

Рязанец сфотографировал свалку на Урженском озере
Рязанец сфотографировал свалку на Урженском озере
Рязанец сфотографировал свалку на Урженском озере
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