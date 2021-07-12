Рязанец сфотографировал свалку на Урженском озере

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В Рязанской области стоит очень жаркая погода. Люди устремляются к рекам и водоёмам региона.

Но соблюдать правила приличного поведения готовы не все. Так берега Урженского озера в настоящий момент завалены мусором.

Несмотря на вывески о запрете складирования отходов, отдыхающие оставляют мусор в лесу.

Помимо не эстетичности такое поведение влечёт за собой, в том числе и опасность.

Во-первых, пищевые отходы могут стать причиной отравлений и гибели животных, а во-вторых, из-за них повышается риск и так накалённой пожароопасной обстановки в регионе.