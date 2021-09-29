Рязанец Самир Гараев стал спикером международной конференции по медиации

Доцент кафедры человеческих ресурсов Рязанского института развития образования, член общественной палаты Рязанской области, директор АНО «Рязанский центр медиации и права», Самир Гараев принял участие в качестве спикера на IV Международной Конференции 2021 года по медиации в Анапе.

Темой для доклада Гараева стала роль института медиации по спорам госконтрактов и контрольно-надзорной деятельности. В своём докладе он отметил актуальность института медиации в сегодняшних условиях и привёл реальные примеры из практики о важности интеграции медиации в общественно-политические, образовательные и бизнес сферы.

Как доцент ОБГУ ДПО Рязанского института развития образования, медиатор международного класса, эксперт по медиации с 10-ти летней практикой обратил внимание на существующие проблемы, а так же предложил усовершенствовать некоторые подходы при подготовке специалистов медиаторов, активное применение и возможности института медиации при урегулировании споров с учётом недавно принятых изменений в законодательстве по направлениям:

— Профессиональные компетенции специалистов медиаторов и порядок переподготовки.

— Процедура и порядок применения обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов

— Возможность и порядок обращения к медиатору по спорам, возникающим при исполнении государственного и муниципального контракта.

— Преимущество медиации в отличии от других альтернативных способов разрешения споров и урегулирования конфликтов.

— Медиативное соглашение как современный способ установления и фиксации гражданско-правовых правоотношений.

— Новшества закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»- обязательное досудебное обжалование решений надзорных ведомств или действий проверяющих

— Актуальность применения процедуры медиации для урегулирования экономических споров.

В конференции также принимали участие представители органов власти, судейского сообщества, уполномоченные по правам ребенка регионов России, уполномоченные по правам человека регионов России, уполномоченные по правам предпринимателей регионов России, адвокаты, юристы, представители бизнеса и НКО, профессиональные сообщества медиаторов из России и стран ближнего зарубежья.